الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
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وزير الصحة: غالبية حالات كورونا الجديدة سُجلت لدى غير الملقحين

منذ ساعتين
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن “الارتفاع الذي يتم تسجيله في إيجابية فحوص PCR يعكس تفشيا مجتمعيا واسعا للفيروس يعود إلى انتشار المتحور أوميكرون السريع الإنتقال والتجمعات التي يشهدها موسم الأعياد”.

وأشار الى أن “غالبية الحالات الايجابية تسجل لدى غير الملقحين (78 في المئة من المصابين في الأيام الثلاثة الأخيرة من غير الملقحين)، كما أن 79 في المئة من الاصابات سجلت لمن هم دون خمسين سنة، و38 في المئة من الحالات الايجابية لم تظهر عوارض، كما أن عدد المصابين في وضع حرج في ازدياد ولو بنسبة معقولة”.

وقال: “في جنوب أفريقيا حيث بدأ انتشار أوميكرون، كان عدد المرضى الذين احتاجوا للاستشفاء أقل من الذين احتاجوا إلى ذلك في موجات التفشي السابقة.

أما في لبنان فتبلغ نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات 78 في المئة. وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوعين الأخيرين تمت زيادة مئة سرير للعناية الفائقة (ما يشكل ثلاثين في المئة من العدد السابق للاسرة) وسيتم إعداد المزيد من هذه الأسرة في الأسبوع المقبل، و​وزارة الداخلية​ التزمت تطبيق تدابير صارمة، إلا أن البعض مصمم على ألا يكون مسؤولا عن سلامته وسلامة مجتمعه”.

أضاف: “تم البحث في إمكان فرض إقفال عام من دون اتخاذ قرار بذلك، وما سيقرر الخطوة المقبلة أمران: القدرة على تجهيز أسرة إضافية وخطورة الاصابات المستقبلية. إنما المفارقة، أن الذين يعارضون خيار ​الاقفال العام​ هم الذين يتصرفون بطريقة تزيد اعتماد هذا الاحتمال”، كاشفا أنه “في الأسبوع المقبل سيحصل تقييم لوضع ​الادوية​ والمستلزمات والاستشفاء، إذ ليس من السهل العمل في بيئة محدودة القدرة. ولكن هذه المحدودية لن تشكل مبررا للتراجع، والقرار المتخذ عشية السنة الجديدة هو الصمود، وأيام أفضل بانتظارنا”.

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