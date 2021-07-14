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وزير الصحة: لا تتنافسوا في التوصيف زوراً

14 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 9:47 صباحًا
حمد حسن

حمد حسن

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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على حسابه عبر “تويتر” كاتبا: إستيراد الدواء حيوي وكل العملية مرتبطة بتحويلات مصرف لبنان الى الشركات وفق أولوياته؛ دور وزارة الصحة التأشير على فواتير المستوردين ولاننسى ثلّة من المحتكرين في سلسلة صرف الدواء؛ للمعنيين لا تتنافسوا في التوصيف زوراً فالمشكلة في المكان الذي تعرفونه جيدا وليست في إعداد خطط ولوائح.

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