وزير الصحة: لا تتنافسوا في التوصيف زوراً

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على حسابه عبر “تويتر” كاتبا: إستيراد الدواء حيوي وكل العملية مرتبطة بتحويلات مصرف لبنان الى الشركات وفق أولوياته؛ دور وزارة الصحة التأشير على فواتير المستوردين ولاننسى ثلّة من المحتكرين في سلسلة صرف الدواء؛ للمعنيين لا تتنافسوا في التوصيف زوراً فالمشكلة في المكان الذي تعرفونه جيدا وليست في إعداد خطط ولوائح.

إستيراد الدواء حيوي وكل العملية مرتبطة بتحويلات مصرف لبنان الى الشركات وفق أولوياته؛ دور وزارة الصحة التأشير على فواتير المستوردين ولاننسى ثلّة من المحتكرين في سلسلة صرف الدواء؛

للمعنيين لا تتنافسوا في التوصيف زوراً فالمشكلة في المكان الذي تعرفونه جيدا وليست في إعداد خطط ولوائح — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 14, 2021