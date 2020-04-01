وزير الصحة: لا زلنا في عين العاصفة والأحد مرحلة جديدة!

اعتبر وزير الصحة حمد حسن أنه “لا يوجد منظومة صحية استطاعت مواجهة الوباء عندما يتفشى في المجتمع”.

وقال: “معدل الانتشار المحلّي في لبنان ضعيف ولكن لا يجب لأحد أن يطمئن فالمنازلة بيننا وبين حماية اهلنا من الفيروس”.

وتابع: “يوم 18 آذار ونتيجة تسجيل رقم كبير بدأ جتمعنا بالانضباط ولكن انضباط يعتريه خلل”.

واعتبر انه ان وصلنا الى مكان يتضاعف فيه العدد كلّ 20 يوما يكون ذلك جيّدا جدا.

واضاف وزير الصحة: “لا زلنا في عين العاصفة ودائرة الخطر والانزلاق سريع إن لم نعرف كيف ندير المعركة ضد فيروس كورونا”.

وقال: “سندخل الى مرحلة جديدة تبدأ الأحد مع عودة المغتربين وهو تحدي جديد ويجب أن نتنبّه للاجراءات”

واشار الى أن “الوفيات التي سجّلت في لبنان هي لحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة ووضعها دقيق”.

وقال: ” وزير الصحة: لدينا 12 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم ووردنا من مستشفى رفيق الحريري قبل قليل عن حصول حالتي وفاة وقد يكون لدينا حالة وفاة ثالثة جديدة”.