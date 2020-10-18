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وزير الصحة: لا وقت للتلّهي والعبث بمسلمات وطنية

منذ 27 دقيقة
حمد حسن

حمد حسن

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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“كل ما أثير حول عدم إستقبال طالبات ملتزمات في مستشفى جامعي غير دقيق وقد أوضحت الإدارة كل الملابسات المحيطة؛ اليوم وقت حث جهود المستشفيات لإستقبال مرضى كورونا ومتابعة محتكري الدواء ومحاكمتهم؛ لا وقت للتلّهي والعبث بمسلمات وطنية”.

يذكر أن إذارة مستشفى جبل لبنان نفت في بيان كل ما ورد عن منعها لدخول الممرضات المحجبات، وأكدت إدارة المستشفى في بيانها ان“مستشفى جبل لبنان كان دائما، وهو مستمر في وضع طاقاته وطاقات طاقمه الطبي والتمريضي والاداري في خدمة المرضى وضحايا الفاجعات الصحية المتلاحقة. وهو مفتوح للجميع وبخدمة الجميع”.

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