وزير الصحة: لا وقت للتلّهي والعبث بمسلمات وطنية

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“كل ما أثير حول عدم إستقبال طالبات ملتزمات في مستشفى جامعي غير دقيق وقد أوضحت الإدارة كل الملابسات المحيطة؛ اليوم وقت حث جهود المستشفيات لإستقبال مرضى كورونا ومتابعة محتكري الدواء ومحاكمتهم؛ لا وقت للتلّهي والعبث بمسلمات وطنية”.

كل ما أثير حول عدم إستقبال طالبات ملتزمات في مستشفى جامعي غير دقيق وقد أوضحت الإدارة كل الملابسات المحيطة؛ اليوم وقت حث جهود المستشفيات لإستقبال مرضى كورونا ومتابعة محتكري الدواء ومحاكمتهم؛ لا وقت للتلّهي والعبث بمسلمات وطنية #إعقل_وتوّكل — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) October 18, 2020

يذكر أن إذارة مستشفى جبل لبنان نفت في بيان كل ما ورد عن منعها لدخول الممرضات المحجبات، وأكدت إدارة المستشفى في بيانها ان“مستشفى جبل لبنان كان دائما، وهو مستمر في وضع طاقاته وطاقات طاقمه الطبي والتمريضي والاداري في خدمة المرضى وضحايا الفاجعات الصحية المتلاحقة. وهو مفتوح للجميع وبخدمة الجميع”.