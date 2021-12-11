وزير الصحة: للمستشفيات الحكومية دور كبير في المرحلة المقبلة

زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض مستشفى مشغرة الحكومي، متفقدا أقسامها، لاسيما المتخصصة بمعالجة مرضى كورونا، وكذلك برنامج ماراتون لقاح فايزر.

وأثنى وزير الصحة على إدارة مستشفى مشغرة الحكومي والعاملين فيها. وقال: “لقد تأكد لدينا أن الحالتين المشكوك بهما هما من المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) ولدينا اشتباه في حالات أخرى كذلك، والواضح أن المتحور الجديد وصل إلى لبنان، ونظرا للظروف التي نعيشها اعتمدت الوزارة سياسة نشر اللقاح بشكل كبير، واليوم نرى أرقاما كبيرة حيث فاقت أكثر من 25 ألف جرعة وهو رقم قياسي”.

ورأى الأبيض أن “للمستشفيات الحكومية دورا كبيرا جدا خلال المرحلة القادمة، لأنه ونظرا للظروف الإقتصادية فإن كثيرين لم يعد لديهم القدرة للتوجه إلى المستشفيات الخاصة، وبالتالي فإن المستشفيات الحكومية تقدم خدمة مميزة وبتكاليف قليلة على الدولة وعلى المواطن، ولذلك كل الدعم سيقدم للمستشفيات الحكومية، بدءا من القرض الذي سنحصل عليه من البنك الإسلامي للتنمية، والذي بات في المراحل الأخيرة، وخلال الأشهر القريبة سنبدأ مرحلة التنفيذ وتركيب التجهيزات المتفق عليها، بالإضافة إلى ذلك نقوم بعدة خطوات، ومنها القرض الذي حصلنا عليه من البنك الدولي، والذي يسمح لنا الدفع للمستشفيات الحكومية ثلاثة أضعاف ونصف التعرفة من وزارة الصحة، وبالتالي فهي توفر على المواطن وتؤمن للمستشفيات الملاءة المالية”.