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وزير الصحة: ماراثون فايزر قريباً

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 7:40 مساءً
وزير الصحة خلال تلقيه اللقاح

وزير الصحة خلال تلقيه اللقاح

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غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتك”.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نظمت أمس “ماراثون التلقيح” ضد فيروس كورونا بلقاح “أسترازينيكا”، حيث انطلق صباح السبت، في جميع المناطق اللبنانية، ولقي إقبالاً كثيفا على مراكز التلقيح،  كما تلقى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اللقاح بعد تفقده احد المراكز في مدينة بعلبك.

 

 

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