وزير الصحة: ماراثون فايزر قريباً

غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتك”.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نظمت أمس “ماراثون التلقيح” ضد فيروس كورونا بلقاح “أسترازينيكا”، حيث انطلق صباح السبت، في جميع المناطق اللبنانية، ولقي إقبالاً كثيفا على مراكز التلقيح، كما تلقى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اللقاح بعد تفقده احد المراكز في مدينة بعلبك.

الدفعة الأولى مائة وخمسون ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل سبعمائة وثمانون ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛

ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) May 30, 2021