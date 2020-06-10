وزير الصحة من بكركي: كحكومة سنواجه كل التحديات المقبلة

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أكد وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، “اننا كلنا جسم واحد ويد واحدة لحماية الناس، ولن نسمح في هذه الأزمة بأن يتم تخطي الحدود وأن تمتد اليد على الجسم الأبيض”، وقال: “رسالتنا اليوم رسالة محبة متكاملة مع المرجعية الروحية”.

ورأى أن “ما تحقق حكوميا وخصوصا على المستوى الصحي كان جيدا، وكحكومة سنواجه كل التحديات المقبلة”. وتمنى “الوصول إلى انتقاء التعيينات وفقا لمبدأ الكفاءة”.

وكان وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن غرد عبر حسابه على “تويتر”: شحت بشائر الرغد وضاقت السبل في دوامة القهر، ضاربة بالمثل عند أنين الفقر وشماتة الدهر، فلامست شفير سواد ما نخشى، حتى أبتلينا بغشاوة البصيرة غضبا ضاربا بكل ألوان الحياة والحياء، ونال منه الأبيض الناصع عزا نصيب الإفتراء رغم المدح والثناء. أطباء لبنان عذرا”.