وزير الصحة: نتوقّع تمديد التعبئة أسبوعين ودخول مرحلة رابعة قبل فتح الملاحة

توقّع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن “تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، طالما أن منظمة الصحة العالمية توصي بالإستمرار بتدابير الوقاية، ومتزامنة داخليا مع ضرورة التزام المغتربين بالحجر المنزلي الإلزامي”.

وأكد حسن في تصريح لـ”الوكالة الوطنية”، أن “الاستمرار في الحملات الممنهجة الاستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كلّ أنحاء الوطن، ضمن خطة إحتواء الوباء وعدم تفشيه”، ونوّه بـ”تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة”.

ورداً على سؤال حول موعد فتح المطار، أشار حسن إلى “مرحلة رابعة قبل فتح الملاحة بشكل واسع والتأكد من الإجراءات العالمية التي ستتخذ بشكل عام، وذلك لإتخاذ التدابير المناسبة لحماية مجتمعنا في ظل تفشي الوباء وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم”.