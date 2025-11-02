وزير الصحة: نحن ملتزمون في الحكومة بالبيان الوزاري بدعم الجيش

رعى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين حفل افتتاح المؤتمر الطبي التاسع الذي نظمه مستشفى البتول (ع) في قاعة المكتبة للعامة في الهرمل، تحت عنوان “الرعاية الطبية في أوقات الحرب (التحديات والاستجابات)، بحضور حشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية والطبية والصحية والحزبية.

وحيا ناصر الدين في كلمته جرأة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على اتخاذ موقف بتكليف الجيش اللبناني التصدي لتوغلات العدو الإسرائيلي، داخل الأراضي اللبنانية، مضيفا، بأننا نعول دائما على جيشنا الوطني لصد ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي.

وقال ناصر الدين: “نحن ملتزمون في الحكومة بالبيان الوزاري بدعم الجيش، وتعزيز قدرته لحماية الوطن، وصد الاحتلال، وإعادة الاسرى، وبسط سلطته على كامل أراضي الوطن”.

وأكد ناصر الدين بأن ارتقاء الشهداء بشكل يومي، هو حالة حرب مستمرة من قبل العدو الإسرائيلي، ولذلك لا يمكن ان نقف امام المسبب، أو أن نتجاهل ما يحدث، ونفخر بشهدائنا، وإذا اقتضت الحاجة، فنحن نعلم على من نراهن، ونعلم انكم انتم ابناء هذا البلد المضحون.”

واستعرض الوزير ناصر الدين عمل وزارة الصحة العامة، معلنا “أنه في القريب العاجل، ستتم تغطية مستلزمات المعدات المحتاجة وعمليات كسر الحوض على نفقة وزارة الصحة، فلا يمكن أن نقبل بأن يموت مسن بسبب كسر في عظم الحوض”.

مدير مستشفى البتول (ع) علي شاهين، استعرض في كلمته الخدمات التي يقدمها المستشفى، والذي بدأ بتحسين وتطوير التجهيزات الطبية، خصوصا في قسم العمليات والمختبر، فتمت توسعة قسم العيادات وافتتاح خدمات جديدة كالطب النفسي والعلاج الإنشغالي، كما تم تنفيذ مشروع الطاقة الشمـ.ـسية لتأمين استمرارية العمل في ظل الازمات، وتجهيز قسم الاشعة بجهاز المانوغرافي للمشاركة في حملات وزارة الصحة العامة للوقاية من سرطان الثدي المجانية.