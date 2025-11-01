وزير الصحة: نشدد على موقف رئيس الجمهورية اللافت والمميز

رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حفل افتتاح مركز الامام الرضا للرعاية الصحية في بلدة الغازية، بحضور النائب ميشال موسى، النائب محمد رعد ممثلا بعلي قانصو ، المفتى حسن عبدالله، مدير الهيئة الصحية الدكتور عباس حب الله ورئيس بلدية الغازية الدكتور حسن غدار، اضافة الى وفد من العلماء ورؤساء البلديات ومدراء مستشفيات واطباء.

استهل الافتتاح بآي من الذكر الكريم ثم عرض فيلم عن المركز يوضح الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها، وبعدها كانت كلمة لمدير الهيئة الصحية اكد فيها ان “المركز هو عربون وفاء لاهلنا الذين ضحوا وثبتوا وهم يستحقون ان يقدم لهم اهم الخدمات الطبية لانهم كانوا ومازالوا ركيزة الوطن، وهدفنا ان تصل خدماتنا لكل انسان، وكما اعلن السيد هاشم ان الصحة هي واجب”.

والقى الوزير ناصر الدين كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، وقال: “من الشرف لنا ان نكون هنا اليوم بعنوان الرعاية لافتتاح هذا المركز الذي يشكل دعامة اساسية لشبكة رعاية اولية على مستوى الوطن”.

ولفت الى ان “الجنوب قدم وما زال يقدم الدماء الغالية فمن حقه ان يلقى الرعاية والاهتمام، ونحن نجتمع اليوم بعنوان وزاري لنؤكد ان المبادرات ليست صحية فقط بل مبادرات تحمل مسؤولية لدعم هذه المنطقة وهذا الوجود، فمنذ وقف اطلاق النار عدادات التضحية والكرامة اصبحت ٢٨٩ شهيدا و١١٠٠ اصابة، فأي اتفاق هذا ولا زال العدوان مستمر، فكل يوم شهادة وكل يوم اعتداء واستمرار باحتجاز الاسرى واحتلال الاراضي اللبنانية، ونحن كوزارة صحة موجودون مع اهلنا ومع كل لبنان، كما نشدد على موقف رئيس الجمهورية اللافت والمميز الذي دعا الجيش اللبناني للقيام بواجبه وكذلك الحكومة عليها القيام بواجبها في رد العدوان واعادة الاعمار”.

وشدد على “اهمية الشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص وبين وزارة الصحة والهيئات المدنية لذلك نعلن اننا وقعنا مناقصة دواء بقيمة ١٠ مليون دولار اميركي لدعم مراكز الرعاية الصحية بوفرة ٥٣٪؜ التي ستسمح بتوسعة التغطية على المراكز الصحية، ونحن نعلم انها لا تكفي لكن لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي، كما يسرنا ان ابشر عن مشروع الرعاية الصحية الذي قاتلنا من اجله في موازنة ٢٠٢٦ ، وايضا اقرينا في مجلس الوزراء مبلغ ٢٠ مليون دولار ليكون مساهمة لكل المراكز الصحية في لبنان بحسب عدد المستفيدين حيث الاستثمار الصحيح يكون في هذه المراكز لانها تشخص باكرا وتعالج باكرا وتوفر على الدولة كلفة الاستشفاء العالية، لذلك يجب ان يكون التركيز على هذه المراكز”.

وختم وزير الصحة: “من مسؤوليتنا ايجاد الحلول لذلك اطلقنا سلسلة توسيعات صحية لعمليات جراحية اضافية على نفقة الوزارة”.

بعدها تسلم وزير الصحة درع شكر وتقدير ، وتوجه الحضور لافتتاح المركز حيث قص ناصر الدين الشريط وجال في اقسام المركز.