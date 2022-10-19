وزير الصحة: هذا الأمر يساهم في انتشار الكوليرا أكثر!

أعلن ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ​فراس الأبيض​، أن “جزءا كبيرا من مصابي ​الكوليرا​ لا يظهرون أعراضا وهو ما يزيد في انتشار المرض، ونحن بدورنا نحاول حصر الكوليرا ومنع مزيد انتشارها”.

وكشف في تصريح عبر قناة الحرة، أنه “إذا ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا وتخطى طاقة استيعاب ​المستشفيات​ فيسكون ذلك تحديا جديا”، مشيرا الى أنه “طلبنا من ​منظمة الصحة العالمية​ لمساعدتنا في توفير ​اللقاحات​ ضد الكوليرا”.

وأضاف الدكتور أبيض: “هناك نقص في لقاحات الكوليرا المتوفرة عالميا ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تخفيض عدد الجرعات من جرعتين إلى ​جرعة​ واحدة”.

وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان عن تسجيل “80 إصابة جديدة في الساعات ال48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 169 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 5”.

عالمياً، قالت منظمة الصحة إنها ستعلق مؤقتا نظام التطعيم القياسي ضد الكوليرا والمكون من جرعتين، وستكتفي بجرعة واحدة بسبب نقص اللقاحات وتزايد الإصابات حول العالم.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن “القرار الاستثنائي يعكس الوضع الخطير لمخزونات لقاحات الكوليرا” في وقت تكافح فيه دول مثل هايتي وسوريا ومالاوي للسيطرة على بؤر تفش واسعة للمرض الذي قد يؤدي للوفاة والذي ينتشر من خلال المياه والغذاء الملوثين.