وزير الصحة: هذا الإعلان مهم جدًا ومطمئن!

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، حول إعلان وزير الزراعة عباس الحاج حسن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي عن خلو الخضار والفواكة من بكتيريا الكوليرا، أنّ “هذه النتائج مهمة جدا، وهي شهادة بأن الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة تؤتي ثمارها، ولكن علينا الانتباه الى أن الشبكات الأساسية من مياه وصرف صحي هي سليمة ولا توجد فيها مشاكل، وبالتالي علينا تدارك الأمور بإجراء الاصلاحات اللازمة على هذه الشبكات، وبالاستمرار في حملات اللقاح”.

وشدد، خلال زيارة له إلى غرفة طرابلس، على “أننا نعتبر أن الفحوصات التي أجرتها مختبرات غرفة طرابلس هي مهمة ونتائجها مطمئنة، ونحن ندعو كل الوزارات المعنية من طاقة وداخلية وبلديات وزراعة وصحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب التي أدت الى إنتشار الكوليرا في لبنان”.

وأوضح الأبيض، أنّ “الهم الأساسي لنا اليوم هو مواجهة الكوليرا، حيث تقوم وزارة الصحة بجهود كبيرة للحد من هذا الوباء، والكل يعلم أن الفحوصات التي تجرى هي للتأكد من خلو المياه والمنتجات سواء زراعية أو غذائية أو صناعية من الكوليرا وهو أمر بالغ الأهمية”.

ورحب دبوسي بالأبيض، خلال زيارة الأخير إلى غرفة طرابلس، مؤكدًا حيث إستقبله دبوسوضع إمكانات الغرفة بتصرف الوزارات والمؤسسات الرسمية لمؤازرة الدولة في هذا الظرف الصعب، خصوصا أن لدينا مختبرات ذات إعتمادية دولية ما يجعلها قادرة على مساعدة أي قطاع في الدولة، كما عرض دبوسي لمرتكزات المنظومة الاقتصادية المتكاملة ومشاريعها الاستثمارية الكبرى”.

إلى ذلك، زار الابيض مستشفى اورانج ناسو والتقى الجهاز الطبي فيها، ومنطقة باب التبانة متفقدا مركز الإخلاص الطبي للرعاية الصحية الأولية.