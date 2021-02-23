وزير الصحة هو الذي سمح بإخراج اللقاحات إلى مجلس النواب

في معلومات خاصة بـ موقع ” صوت بيروت انترناشونال ” أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن هو الذي سمح بإخراج اللقاحات التي أُرسِلَت إلى مجلس النواب، من دون عِلم رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي عبر عن سخطه من هذا التصرف وأعلن نيته الإستقالة، لولا المداخلات معه .

وتضيف المعلومات أن مسؤول البنك الدولي كان اتصل بالبزري امس وأطلعه على ما وصل إليه عن عزم إجراء عمليات تلقيح في مجلس النواب اليوم، لكن البزري نفى للمسؤول الدولي علمه بالأمر، مما أوقعه في حرج كبير، كاد أن يؤدي إلى استقالته .

وتختم المصادر أن استقالة البزري مازالت مطروحة ولكنها معلَّقة .