الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
وزير الصحة وقع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية: سنمضي قدمًا في تنفيذ الإتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2025 9:34 مساءً
وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. رويترز

وقع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والمدير العام التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” ريمي ريو، إتفاقية تعاون استراتيجي بين الوزارة والوكالة، تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الصحي في المناطق المتضررة في جنوب لبنن بما يتطابق مع المحاور الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة على المديين القصير والمتوسط.

وحضر حفل التوقيع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنان السيدة أنييس دور وعدد من ممثلي اتحاد البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الشريكة ومدراء مستشفيات حكومية.

ونوه ناصر الدين بـ”أهمية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا مبديًا تقديره للتعاون المستمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والذي يشكل امتدادًا لشراكة متجذرة وعابرة للأزمات ودعمًا لبرامج تنموية وإصلاحية في قطاعات حيوية لبنانية”.

وأشار إلى أن “الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تعكس فهماً عميقاً لضرورة ربط الدعم الطارئ بمسارات التنمية الطويلة الأجل”.

وأكد أن “الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ الإتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي في خطوة عملية وضرورية نحو تأمين حق كل مواطن في الرعاية الصحية الاساسية”.

