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وزير الصحة: يجب أن يكون هناك إقفال فعلي

منذ 5 دقائق
حمد حسن

حمد حسن

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افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن قسما جديدا لمعالجة مرضى وباء كورونا في مستشفى الميّاس في شتورا.
وبعد جولة على قسم كورونا مع مدير المستشفى نبيل حمود والاطباء، أكد حسن ان فيروس كورونا ما زال مستمرا.

وقال حسن:”نشجع ونحث كل المؤسسات الاستشفائية ان تنخرط بمواجهة هذا الوباء من أجل انقاذ اهلنا، وبالامس تحدثت مع رئيس الحكومة حسان دياب حول موضوع التوصية العلمية التي رفعناها منذ ثلاثة أيام باقفال مناطق اكبر، نحن نعرف ان إقفال البلد أمر يحتمل التأويل.لقد رفعنا التوصية كلجنة علمية بظل القرارات المتفق وعلينا ان نوسع المساحة، والمنطقة للمساحة الحمراء، ويجب أن يكون هناك إقفال فعلي.”

ودعا حسن البلديات لتحمل مسؤولياتها وبأن تكون على قدر من الحرص والمسؤولية على حياة المواطن.

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