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وزير الصحة: يحاضرون بالعفة.. هزلت طفح الكيل

23 - يناير - 2021
الوزير حمد حسن

الوزير حمد حسن

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غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر بالقول:

“صلاحيات الوزير للخير استنفذت لصالح الناس: توزيع الأدوية مشروط مجاناً بصير تشليح ivermectin، تسهل مكنات أوكسيجن للجمعيات أو مدعوم 250.000 بتصير استثمار بلا رحمة، بتقول للمستشفى صندوق كورونا البنك الدولي ارحموا الناس يدفعونهم ملاييين، وبحاضروا بالعفّة ومن موقع مسؤول: هزلت طفح الكيل”.

 

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