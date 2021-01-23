وزير الصحة: يحاضرون بالعفة.. هزلت طفح الكيل

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر بالقول:

“صلاحيات الوزير للخير استنفذت لصالح الناس: توزيع الأدوية مشروط مجاناً بصير تشليح ivermectin، تسهل مكنات أوكسيجن للجمعيات أو مدعوم 250.000 بتصير استثمار بلا رحمة، بتقول للمستشفى صندوق كورونا البنك الدولي ارحموا الناس يدفعونهم ملاييين، وبحاضروا بالعفّة ومن موقع مسؤول: هزلت طفح الكيل”.

صلاحيات الوزير للخير استنفذت لصالح الناس: توزيع الأدوية مشروط مجاناً بصير تشليح ivermectin، تسهل مكنات أوكسيجن للجمعيات أو مدعوم250.000 بتصير استثمار بلا رحمة، بتقول للمستشفى صندوق كورونا البنك الدولي ارحموا الناس يدفعونهم ملاييين

وبحاضروا بالعفّة ومن موقع مسؤول: هزلت طفح الكيل — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 23, 2021