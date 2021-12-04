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وزير الصحة يحذر.. "الوضع الصحي في لبنان بخطر"

4 - ديسمبر - 2021

Director of the Rafic Hariri University Hospital (RHUH) Firass Abiad, speaks during an interview at the hospital in Lebanon's capital Beirut on July 23, 2021. - Lebanon's crashing economy has piled pressure on hospitals, leaving them increasingly ill-equipped to face any new wave of the novel coronavirus, a top hospital director has warned. (Photo by STR / AFP)

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اكد وزير الصحة العامة ​فراس الابيض​، ان “​المستشفيات​ في ​لبنان​ غير جاهزة لاستقبال اعداد كبيرة من المصابين ب​فيروس كورونا​، إن سجل لبنان اعداد اصابات كبيرة”، مشدداً على ان “الوضع الصحي في لبنان بخطر إن لم تعود الناس للإلتزام بالاجراءات الوقائية”.

وفي مقابلة مع تلفزيون “لنا”، بيّن الابيض ان “لا خيار امام لبنان للحد من سرعة انتشار الفيروس الا التوجه نحو التلقيح”، مؤكدا ان “الوزارة ستقوم بالعديد من الخطوات لحث الناس على الذهاب نحو التلقيح”.

وفي سؤال عن امكانية التوجه الى اغلاق البلاد بشكل كامل شدد الابيض على ان “الامر يعود الى نسبة الاصابات بعد فترة الاغلاق الجزئي، فعندها لكل حادث حديث”.

وعن امكانية توقيف الرحلات الجوية في لبنان مع الدول التي سجلت اصابات جديدة بسلالة اوميكون الجديدة اعلت الوزير ان “الامر مستبعد لانه لا يمكن اغلاق الرحلات لجميع انحاء ​العالم​”.

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