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“موجة كورونا جديدة”.. فهل نتجه للإقفال الشامل؟

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2021 5:41 مساءً
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أكد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض بعد إجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لمتابعة إجراءات كورونا أن “الوضع الوبائي في لبنان والدول المجاورة مرتفع وهناك 16 حالة “اوميكرون” مشتبه بها”

وأضاف أبيض: “اذا قامت المرافق العامة بمخالفة تدابير الوقاية الخاصة بكورونا فلن نتردّد بإقفالها وسنتابع بجديّة الإجراءات في المطار لكي لا نصل بالنهاية الى إقفال البلد”.

كما أشار إلى أن التعبئة العامة تنتهي مع نهاية العام وهناك طلب للتمديد خصوصاً مع ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا ونقول للمواطنين هناك تخوّف كبير من موجة جديدة وعدم قدرة المستشفيات على مجاراة ازدياد الاصابات وبالتالي من الواجب الالتزام بالإجراءات.

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