وزير الصحة يدق ناقوس الخطر.. هل وصل أوميكرون إلى لبنان؟!

أكّد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، أن “أوميكرون ينتقل بشكل اسرع من المتحورات السابقة، علماً أن الحالات في لبنان هي من متحور دلتا”.

وأشار الدكتور الأبيض خلال مؤتمر صحفي عقده لعرض آخر المستجدات المتعلقة بوباء كورونا، إلى أنه: “بعد تتبع الحالات الايجابية القادمة من الخارج هناك شك بوجود حالتي أوميكرون دخلتا الى لبنان”.

وكشف الوزير أنه ومن خلال التتبع الجيني عبر فحص الـ PCR، أظهرت الحالتان تعديلاً جينياً يؤشر إلى إمكانية إصابة هذين الشخصين بمتحور أوميكرون.

كما لفت إلى أن الحالتين القادمتين من أفريقيا عبر “مطار رفيق الحريري الدولي” بصحة جيدة، وعوارضهما خفيفة ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان.