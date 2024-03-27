الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصحة يزف البشرى لمرضى السرطان

منذ 37 ثانية
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى أنّ “ما نُشر عن اختلاف آلية توزيع وزارة الصحّة للمستحقات على المستشفيات غير صحيح، وكان هدفنا إيصال الأموال بسرعة وتأمين التغطية الصحية”.

وأضاف الأبيض: “لدى وزارة الصحة احتياط في السقوف المالية وسنسمح للمستشفيات بتخطيها في حالات محدّدة وعلى نفقة الوزارة، وأولويتنا هي مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب”، لافتاً إلى أنّ “الآلية التي اعتمدناها في توزيع السقوف المالية هي أفضل الممكن لكنّها تحتاج لدراسة أعمق ويجب أن نقوم بورش عمل في هذا الصدد والوزارة اليوم أصبحت أكثر قدرة على الوقوف إلى جانب المواطن”.

كما تابع: “نسعى لوقف المتاجرة بالمريض في موضوع المستلزمات الطبيّة، والوزارة اشترطت على المستشفيات اعتماد معيار الـFDA منعًا للتلاعب بالنوعية”.

ولفت إلى أنّ “الفاتورة الدوائية في لبنان كانت الأغلى في العالم نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والتهريب، والوزارة اعتمدت بروتوكولات صحية سمحت لنا بضبط الدواء”.

كذلك، كشف الأبيض أنّ “جزءاً من أدوية السرطان مؤمّن وسنشهد تحسنًا بالكميات الموجودة مع إطلاق المناقصة الأسبوع المقبل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أحد مراكز أوجيرو
    موظفو "أوجيرو" يصعّدون: لن نُصلح أعطال الإنترنت اليوم!
    نقولا بو خاطر
    ‎نقولا بو خاطر: إنقاذ القطاع الخاص الشرعي يجب أن يكون أولوية وطنيّة قُصوى
    القمة العربية - أرشيفية
    ميقاتي تسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية

    الأكثر قراءة

    مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
    فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
    مروان البرغوثي
    غزة تحت النار
    إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
    مصدر أمني يكشف لـ"فرانس برس" تفاصيل جديدة عن ضربة الصويري.. من كان المستهدف؟