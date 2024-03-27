وزير الصحة يزف البشرى لمرضى السرطان

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى أنّ “ما نُشر عن اختلاف آلية توزيع وزارة الصحّة للمستحقات على المستشفيات غير صحيح، وكان هدفنا إيصال الأموال بسرعة وتأمين التغطية الصحية”.

وأضاف الأبيض: “لدى وزارة الصحة احتياط في السقوف المالية وسنسمح للمستشفيات بتخطيها في حالات محدّدة وعلى نفقة الوزارة، وأولويتنا هي مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب”، لافتاً إلى أنّ “الآلية التي اعتمدناها في توزيع السقوف المالية هي أفضل الممكن لكنّها تحتاج لدراسة أعمق ويجب أن نقوم بورش عمل في هذا الصدد والوزارة اليوم أصبحت أكثر قدرة على الوقوف إلى جانب المواطن”.

كما تابع: “نسعى لوقف المتاجرة بالمريض في موضوع المستلزمات الطبيّة، والوزارة اشترطت على المستشفيات اعتماد معيار الـFDA منعًا للتلاعب بالنوعية”.

ولفت إلى أنّ “الفاتورة الدوائية في لبنان كانت الأغلى في العالم نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والتهريب، والوزارة اعتمدت بروتوكولات صحية سمحت لنا بضبط الدواء”.

كذلك، كشف الأبيض أنّ “جزءاً من أدوية السرطان مؤمّن وسنشهد تحسنًا بالكميات الموجودة مع إطلاق المناقصة الأسبوع المقبل”.