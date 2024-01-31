وزير الصحة يطلق حملة "شباط الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأولاد"

قام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض برعاية الحملة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لصحة أسنان الأطفال تحت عنوان “شباط الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأولاد”، وذلك للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع نقابتي أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس وكليات طب الأسنان والجمعيات العلمية والأهلية وأطباء الأسنان.

حضر حفل الإطلاق في قاعة المحاضرات في الوزارة ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومديرة التوجيه والإرشاد في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا الخوري، نقيب أطباء الأسنان في بيروت البروفسور رونالد يونس، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار وعمداء كليات طب الأسنان في كل من جامعة القديس يوسف البروفسور ندى مشيلح والجامعة اللبنانية البروفسور جورج عون وجامعة بيروت العربية البروفسور ماجد فهمي ورئيس الهيئة الوطنية لصحة الفم والأسنان البروفسور منير ضومط ورئيس “الجمعية الدولية لطب الأسنان” البروفسور فيليب صعيب ورئيسة “الجمعية الوطنية لصحة أسنان الأطفال” ساندرا داغر وحشد من المعنيين.

وأكد الوزير الأبيض “أهمية الحملة التي تدخل في مجال الوقاية التي تعتبر أساسية حجز زاوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة”. ونوه ب”الشراكة القائمة بين الجمعيات والنقابات المعنية بصحة الفم والأسنان ووزارة الصحة العامة مشيرًا إلى أنها تتضمن نشاطات مدرسية لتعزيز صحة الفم والأسنان عند الأولاد”.

ولفت إلى أن “الحملة تعكس أيضًا الإصرار على عدم الإستسلام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”، مؤكدا أن “المبادرة فعل إيمان بلبنان وبنهوض قطاعه الصحي وديناميته المستمرة”.

وكانت الحملة قد استهلت بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب لرئيس اللجنة الإعلامية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت الدكتور أنطوان شوفاني.

ثم تحدثت رئيسة الجمعية دكتورة ساندرا داغر فعددت الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال شهر شباط ودور الحملة في التوعية والإرشاد للأهل حول صحة أولادهم، وأشارت الى ان عنوان الحملة هذه السنة هو “صحة الفم من صفر إلى 3 سنوات”، نظرا لأهمية هذه المرحلة للعناية المبكرة بالأسنان واكتساب عادات صحية سليمة”.

وتابعت: “إن تكلفة الوقاية من أمراض الفم والأسنان بسيطة وهي تقتصر على فرشاة ومعجون أسنان وزيارات دورية لطبيب الأسنان”.

بعدها شدد نقيب أطباء أسنان طرابلس الدكتور ناظم حفار على أهمية “التعاون مع الوزارة والتنسيق من خلال مراكز الرعاية الأولية”، مبديا استعداد النقابة للمشاركة في أي عمل صحي مجتمعي.

كذلك كانت للنقيب يونس كلمة أشار فيها إلى “دور النقابة في وضع الاستراتيجيات الصحية وتشكيل الهيئة الوطنية لصحة الفم والأسنان وإعادة تفعيلها مع وزارتي الصحة والتربية”، وقال: “يعود الفضل لنجاح هذا النشاط الذي نطلقه اليوم للتعاون الوثيق مع الجمعية اللبنانية لطب أسنان الأطفال ما يشكل تطبيقا لاستراتيجية النقابة في إنشاء الشراكات الوثيقة مع الجمعيات العلمية”.

وختاما كان عرض للفيديو المرافق للحملة من إعداد الفنان جورج خباز.