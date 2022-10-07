الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصحة يكشف عن نظام تتبع الدواء الرقمي للحد من الهدر والتهريب

منذ 39 دقيقة
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أن الوزارة تعمل حالياً على توفير علاجات الامراض السرطانية والمستعصية بصورة مستدامة عبر نظام تتبع الدواء الرقمي من لحظة استيراده حتى وصوله للمريض، ولفت الى أن هذا النظام يؤمن حصول كل مريض على دوائه ويحول دون الهدر والتهريب.

وقال:”يتم أيضًا اتباع بروتوكولات علاجية ومعايير علمية لصرف الدواء اللازم للمريض بحسب حالته”.

وشدد على حرص وزارة الصحة الاستمرار في تأمين الادوية للمواطنين بالرغم من تحديات الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، لافتًا الى أن لبنان ملتزم الايفاء بالتزاماته تجاه شركات الادوية ودفع مستحقاتها كاملة.

ورأى أن الوزارة تصر على تأمين افضل علاج للمريض اللبناني، وتعمل على المحافظة على موقع لبنان في خارطة السياحة الطبية في المنطقة.

كلام الأبيض جاء خلال اجتماع حضره كل من سفراء بريطانيا، سويسرا، الدنمارك والمانيا، وممثل عن السفارة الفرنسية، وممثل عن الاتحاد الاوروبي، ومنسقة التجمع اللبناني في غرفة التجارة الاميريكية، ومدير مديرية القَطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، واعضاء تجمع شركات الادوية العالمية في لبنان.

وحث الأبيض السفراء على مواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة بطريقة تساعده على بناء نظام صحي مستدام وعادل.

    المزيد من أخبار لبنان

    مي ريحاني
    المرشحة الرئاسية مي ريحاني: لا حلّ لسلاح حزب الله إلا بهذه الطريقة!
    نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم
    نقيب الصيادلة: مستعدون لتقديم الارشادات الصحية اللازمة لمصابي الكوليرا
    السفارة الفرنسية في بيروت
    السفارة الفرنسية تؤكد دعم مساهمة القوى الحيّة اللبنانية في صياغة السياسات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    الدولار
    على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه