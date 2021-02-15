وزير الصحة يواكب عمليات التلقيح: نسبة التسجيل في جبل لبنان 52%

واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إطلاق حملات التلقيح في المراكز المعتمدة، استهلها في العاشرة صباحاً في “مستشفى دار الامل الجامعي” في بعلبك، بعدها انتقل الى “مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي” في المعلقة زحلة، حيث كان في استقباله مدير المستشفى نقولا معكرون، والمدير الطبي عمر عبد الساتر، رئيسة قسم التمريض ربيعة سخط، أعضاء مجلس الادارة وحضور ممثل عن شركة “فايزر” والطاقم التمريضي.

وجال حسن داخل قسم التلقيح وتفقد مكان تخزين اللقاح، وأكد خلال الجولة “انطلاق حملة التلقيح فعليا اليوم من عروس البقاع زحلة من “مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي” مركز محافظة البقاع”، قائلًا “انطلقت اليوم حملة التحصين ضد وباء كورونا، انها خطوة جبارة قام بها المدير ومجلس الادارة والعاملون مشكورين بسرعة ووقت قياسي نعرف دونها الترتيبات اللوجستية العقبات لا يمكن ان نعطي هذا الدور الا للذين عملوا وضحوا منذ البداية واستقبلوا مرضى كورونا، وقاموا بزيادة 8 أسرة منذ حوالى اسبوعين، نأمل أن نزيد عدد الأسرة لاستيعاب هذا الوباء كما اتمنى الا نضطر إلى استعمالها، ولكنها كلها خطوات تحصينية استباقية”.

وأضاف “اللقاح حاليا سيوزع بالتساوي بين الطبقات الاكثر عرضة للموت والذين تتخطى أعمارهم الـ 75 سنة وبين العاملين في الخط الأمامي وهم الجسم الطبي. نحن اليوم في هذه الخطوة نقول لمجتمعنا من خلال تلقي الطبيبين المسؤولين اللقاح والذي يهدف الى التشجيع لتلقي اللقاح وهو آمن وفعال وضروري لمواجهة الوباء ولا سيما ان الرقم المسجل على منصة، وزارة الصحة العامة في محافظة البقاع متدن وخجول وهو 22000 اذا ما أخذنا على عدد الفئات المستهدفة في المحافظة، لذلك ادعو اهلنا في كل لبنان الى اتخاذ خطوة اللقاح الجبارة وجاءت نتيجة عمل مضن ومحادثات مع الشركات المصنعة لأكثر من ستة أشهر أثمرت اليوم تحقيق لقاح فايزر الذي تبين انه اكثر فعالية على كل المتحورات لكوفيد 19، وهو يسجل انجازا لهذه الحكومة رغم كل الظروف والتحديات وواجب وطني، أؤكد ان هناك التزاما للوائح دون استنسابية لتأكيد تطبيق الخطة الوطنية. المعركة لم تنته والسلوك الوقائي مستمر ضد انتشار الفيروس، ولتحقيق الـ 70 في المئة نحتاج إلى وقت قد يصل إلى ستة أشهر، ونحن نسعى الى التعويض مع القطاع الصحي لتأمين لقاحات اكثر ويجب أن تكون موثوقة وحاصلة على البراءات والشهادات المطلوبة كافة”.

وتابع “ما حصل اليوم تم وفق الأصول، هذه الجهوزية المطلوبة من أجهزة وتبريد وغرفة الانتظار والمتابعة مع المريض كلها موجودة، كما أن هناك متابعة مع المريض في حال وجود أي اعراض من خلال التسجيل على المنصة. لقد دربت شركة فايزر الطاقم وهو كفوء ولنا ملء الثقة به، لكن في بداية الامور يكون هناك تقنية لوجستية تحتاج إلى حلحلة والذي حصل هنا خلال 24 ساعة يعد إنجازا”.

وأكد أن “المستشفيات التي فتحت اقسام كورونا والتي استقبلت مرضى كورونا نعطيها أولوية في عملية اللقاح، بعض المستشفيات في زحلة قامت بالواجب مشكورة، وتنطلق حملة اللقاح في مستشفيي مشغرة وراشيا ايضا”.

مستشفى دار الأمل: وأطلق الوزير حسن حملة التلقيح في قضاء بعلبك، من “مستشفى دار الأمل الجامعي”، وكان أول متلقي اللقاح رئيس مجلس إدارة المستشفى ركان علام، في حضور ممثلة شركة “فايزر” هنادي سيدي، رئيس “مستشفى بعلبك الحكومي” عباس شكر، مدير “مستشفى دار الأمل الجامعي” علي علام، ومعاون مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” هاني فخر الدين.

وبعد جولة على القسم المجهز للتلقيح، ومعاينة التدابير المعمول بها للحفاظ على سلامة اللقاح والناس، والإجراءات المتخذة لالتزام اللوائح اليومية للمسجلين عبر المنصة الذين تشملهم الحملة بحسب الفئات العمرية والأولويات، قال الوزير حسن في تصريح “من بعد أمس، حين بدأنا بثلاثة مراكز في العاصمة بيروت، “مستشفى الروم”، “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” و”مستشفى الجامعة الاميركية” بمراكز التلقيح ضد كورونا، اليوم من دار الامل الجامعي من مدينة الشمس من بعلبك نطلق الحملة في كل مراكز المحافظات، وفي “مستشفى بعلبك الحكومي” حصلت بعض التعثرات اللوجستية وإن شاء الله الأسبوع المقبل سننطلق في “مستشفى بعلبك الحكومي” و”مستشفى الهرمل الحكومي”.

وتابع “دار الأمل الجامعي يعد من المستشفيات التي أعطت نموذجا للقطاع الخاص في استقبال حالات الكورونا في المنطقة وكانت إلى جانب أهلها، وبالتالي كان لنا الشرف بالتعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى، وبالتأكيد شركة “فايزر” واكبتنا منذ الصباح مشكورة، كي نطلق الحملة في المحافظات، وبعلبك الهرمل من ضمن المحافظات، وسنمر اليوم إلى زحلة، بعد أن بدأت الحملة في طرابلس وجبيل، كما انطلقت حملات التلقيح في كل مراكز المحافظات في الشمال والجنوب والجبل”.

وأضاف “أريد أن أذكر أن في باقي دول العالم قبل تحقيق وصول اللقاح كانت نسبة الاقبال متدنية، في لبنان وصلنا تقريبا الى حدود 390 ألف مسجل، ولكن عند وصول اللقاح نهار السبت تسجل نحو 36 ألفا بينما كانت نسبة التسجيل في الايام السابقة بحدود 16 ألفا يوميا، وأمس تسجل 56 ألف مواطن على منصة وزارة الصحة العامة، وهو مؤشر إيجابي ودليل وعي وثقافة، ما يدحض كل الاشاعات والادعاءات والتشويش الذي حصل حول فاعلية اللقاح وصوابيته في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا، ولكن هناك عتبا بمحبة على أهل المنطقة فمحافظة بعلبك الهرمل تسجل فيها فقط 9 آلاف مواطن منهم 7642 في بعلبك وفي قضاء الهرمل 1139، وهذه الأرقام غير مقبولة، ودون المستوى المطلوب، حيث تسجل محافظة بعلبك – الهرمل انتشارا واسعا بحالات الكورونا، وبالتالي يجب حث المجتمع من قبل جميع الفعاليات والمرجعيات لتلقي اللقاح، فلقاح “فايزر” آمن وفعال من أفضل اللقاحات التي تسجلت في العالم، وبعده “استرازينيكا”، وبالتالي نقدم هذا اللقاح بأمان مطلق ولا داعي للتشكيك في فاعليته أو مضاعفاته، البارحة تم تلقيح زهاء 1200 مواطن لم يتم تسجيل أي ردة فعل سلبية تستدعي حتى دخول مستشفى أو عناية، وهو مؤشر جيد، إذن لقاح فايزر الذي تأمن يستوفي الشروط والأمان الذي ننشده لمجتمعنا، أخيرا المعركة ضد الوباء لم تنته والاجراءات الوقائية التي نراها محترمة اليوم من أغلبية وأكثرية المواطنين والكوادر الطبية، وهذا أمر مثالي يجب أن نلتزم به، وكما ذكرت سابقاً عبر تويت أن المفاضلة أو المخاطرة لم تعد مجدية، يجب أن نسجل في المنصة ونتلقى اللقاح كي نحمي المجتمع وكبار السن، ويجب أن نكون الدرع الحصين ضد هذا الوباء، شكرا للجميع و لإدارة مستشفى دار الأمل الجامعي على كل ما تقدمه”.

ورداً على سؤال حول كمية اللقاحات التي وصلت إلى بعلبك الهرمل أجاب حسن “نحن مضطرون إلى إرسال الكميات إلى كل محافظة بحسب عدد الأفراد المسجلين على المنصة، لأن شروط تخزين اللقاح لا تسمح باستعماله سوى لخمسة أيام من تاريخ تعريضه للحرارة الطبيعية، لذلك تم التواصل مع إدارة المستشفى وبحسب المسجل تم تأمين 160 لقاحا، وتم زيادة 200 لقاح احتياطي خوفا من العاصفة الثلجية”.

وشدد على “التزام المعايير والضوابط وفق الخطة الوطنية، لأنه حدث البارحة القليل من الخروقات أدت إلى بلبلة وتداعيات، بالتالي يجب التزام تلقيح خطوط الدفاع الأمامية ومن هم عرضة للأمراض المزمنة وكبار السن، من دون الذهاب نحو الاعتبارات والمحسوبيات ولاستنسابية، والتي تسيء إلى كل ما تحقق من اجراءات ودراسات وخطط وضعت، وبالتالي فلنسعى إلى أن نكون نموذجيين، وأن نلتزم كل هذه التدابير”.

وحول مقطع الفيديو المتداول لطبيب يتلقى اللقاح رد حسن “هذا الفيديو في “مستشفى بيروت الجامعي”، وهذا خطأ وهفوة كبيرة، سيتم توجيه الموضوع إلى التحقيق وتداعياته، حتى لو استوجبت تداعياته اجراءات إدارية أو قضائية لن نتأخر، الذي حدث لا نستطيع أن نغض الطرف عنه رغم انه ليس بالحدث الجلل، ولكن العمل بنموذجية يتطلب التدقيق في أصغر التفاصيل”.

علام: بدوره لفت مدير “مستشفى دار الأمل الجامعي” علي علام إلى أن “بهمة الوزير حمد حسن وهمة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية واللوجستية، فتحنا مركز التلقيح ضد كوفيد- 19 الذي أصبح جاهزا ابتداءً من اليوم للقيام بدوره المطلوب وفق أعلى المعايير. ونظرا إلى انتشار الجائحة في كل مدن وبلدات بعلبك الهرمل، وللأعداد الكبيرة للحالات المصابة بالفيروس، وتزايد حالات الوفيات، ندعو الأهالي والمقيمين في المنطقة إلى المبادرة للتسجيل عبر المنصة، لتأمين التحصين المجتمعي، ونحن على أتم الجهوزية للقيام بواجبنا في مركز التلقيح”.

مستشفى بعبدا: كذلك، افتتح وزير الصحة الاقسام المخصصة لحملة التلقيح في “مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي”، بعد استكمال الاستعدادات بتجهيز ثماني غرف لاجراء التلقيح الى غرفة انعاش خاصة، اضافة الى اللوازم اللوجستية المطلوبة وتحضير الطاقم الطبي والتمريضي المختص للاشراف والقيام بالمهمة.

حسن: بعد جولة على اقسام المستشفى رافقه فيها المدير العام فريد صباغ والطاقم الطبي، قال حسن “افتتح “مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي” الاقسام الجديدة المختصة بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، واطلعت عليها مع المدير العام صباغ. أنوه بانه قسم نموذجي وراق بكافة تجهيزاته واقسامه وتواصلها مع البلاتفورم في وزارة الصحة العامة ويكبر قلبنا في هكذا اداء للمستشفيات الحكومية في لبنان، وكما شهدنا أمس مع المستشفيات الخاصة التي تتمتع بمستوى عال جدا من الجهوزية وهذا ما نصر ونشدد عليه، لتبدأ حملة التلقيح للمسجلين على المنصة وبحسب الاولويات، بدءا بالقطاع الصحي والمسنين فوق الـ 75 عاما، وذلك تحت رقابة “الصليب الاحمر الدولي” وشركة “فايزر” التي تشرف منذ الصباح على العملية. كل الامور تسير على قدم وساق وفق الخطة الموضوعة، وعملية التلقيح ستستمر لاكثر من ثمانية أشهر وسنلتزم هذا المستوى لحماية المواطن ونبشره بكل خير”.

واضاف “أحيي المواطنين في جبل لبنان لانهم سجلوا أعلى نسبة تسجيل على منصة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا وبلغت النسبة 52 بالمئة. طبعا لدينا اصابات مرتفعة ولكن هذا يدل على اننا حسمنا موضوعين مهمين جدا، الاول جدل التشويش العلمي من قبل بعض المنظرين والقاء معلومات لا تمت الى الواقع العلمي بصلة والثاني عامل الخوف والتردد، والذي اظهر المواطنون من جبل لبنان انهم على مستوى عال من الدراية والوعي، لهذا اقدموا على التسجيل لاخذ اللقاح، خصوصا وان التلقيح ضد الفيروس سلاح ناجع في محاربة انتشار الوباء، مع الاستمرار بالالتزام بكافة معايير الوقاية والسلوك الوقائي ضد الوباء، فالمعركة لم تنته”.

وتابع “من جهتنا كوزارة صحة، لم نزل على أهبة دائمة لرفع الجهوزية، وسنفتتح خلال اسبوع 12 سرير ICU في “مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي”، اضافة الى قسم التلقيح وفق المواصفات العالمية ووفق الخطة الى ضرورة نشر التوعية حول السلوك الوقائي في المجتمع. في هذه المرحلة الحساسة، وبعدما تأمنت كل الظروف التي تجعلنا ننتصر على الوباء، نسير بخطى واثقة ومباشرة للعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية، وذلك بعد أسى وتحديات جسيمة على الصعيد الوطني، استمرت لاكثر من سنة، ولكننا استطعنا تحقيق خطى نافذة”.

واشار الى انه “يقولون ان لبنان تأخر في الحصول على اللقاح ووصل فعليا الى لبنان في 13 شباط. اؤكد ان اللقاح ذاته وصل اليوم تحديدا الى اوستراليا، رغم ان حالتهم ومقتدراتهم اعلى من طاقتنا”.

وشكر شركة فايزر “التي التزمت تجاه وزارة الصحة التي ننوه بوطنيتها وانتمائها تجاه الوطن والمجتمع اللبناني، وهذه نقطة تسجل في سجلكم”.

وردا على سؤال عن ارقام المسجلين لاخذ اللقاح، أجاب حسن “فاجأتنا ارقام المسجلين فعليا، فيوم السبت الفائت عندما وصل اللقاح الى لبنان تسجل 36 الف مواطن، وامس وعندما بدأت حملة التلقيح للمواطنين وللجسم الطبي تسجل نحو 56 الف مواطن على المنصة. واود توجيه كلمة الى المواطنين متمنيا عليهم عدم التوتر، كل فرد سيتلقى لقاحه في وقته. واود هنا توجيه تحية التقدير الى فريق عمل الوزارة الذي يعمل ليل نهار في وزارة الصحة العامة وعلى كل الاصعدة، اكان لجهة الترصد الوبائي او فحوصات الـ PCR او حملات ميدانية، والان في موضوع اللقاحات والترتيبات في المراكز التي نواكبها، ما يجعلنا نزيد فريق العمل ونزيد التجهيزات للوصول الى الافضل”.

وتابع “هناك تفاوت في ارقام المسجلين بين المحافظات، في بعلبك نسبة التسجيل متدنية للاسف وقد تسجل الى الان فقط 7642 مواطنا، وفي الهرمل 1139 ، محافظة البقاع زحلة البقاع الغربي 21770 والرقم الاكبر للمسجلين هو في محافظة جبل لبنان. واصبح العدد الاجمالي 497 و175 الف مواطن اي تقريبا 500 الف مواطن اي نحو 250 الف مواطن مسجل من جبل لبنان”.