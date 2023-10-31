وزير الصحة يُطلع المستشفيات الخاصة على آلية تغطية "جرحى الحرب"

عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اجتماعًا مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، بحضور أعضاء النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.

وشرح الأبيض الآلية والتعرفات الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لتغطية جرحى الحرب، والتي وضعتها وزارة الصحة العامة ضمن خطة الطوارئ الصحية تحسبًا لتطور الأعمال العدائية جنوبًا.

كما أعلم الأبيض المجتمعين عن بدء الوزارة بشكل تدريجي توزيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات والتي وصلت من منظمة الصحة العالمية على المستشفيات المستجيبة في المناطق الحدودية.

وذكّر جميع المستشفيات بضرورة رفع جهوزيتها على الصعد كافة للتعامل مع أي طارئ، مطلعًا المجتمعين على الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال.

من جهةٍ أخرى، أشاد الأبيض بصلابة القطاع الصحي الذي لا يزال صامدًا ويقدم الخدمات للمواطنين، على الرغم من كل الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في السنوات الاخيرة، من التصدي لوباء كورونا مرورًا بانفجار مرفأ بيروت وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها حاليًا.

واتفق الطرفان على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة تحسبًا لأي تطورات أمنية على الحدود الجنوبية.