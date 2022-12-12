وزير الصحة يتسلم هبة صحية من الهند

تسلّم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض من سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان هبة تتضمن تأمين 300 من الأطراف الإصطناعية التي تسمى قدم جايبور (Jaipur Foot) والتي سيتم تركيبها مجانًا للمستفيدين في مخيم ستُفرد له مساحة خاصة في مستشفى الرئيس رفيق الحريري في بيروت لمدة ثلاثة أسابيع بين شهري كانون الثاني وشباط المقبلين. وهذه البادرة هي الثانية من نوعها المقدمة من الهند، بعد مخيم سابق تم تنظيمه في جنوب لبنان من قبل الكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع سفير الهند، نوه الوزير الأبيض بهذه المبادرة” التي تقدم الدعم لمرضى يعانون من تأمين الكلفة المرتفعة للأطراف الإصطناعية في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان حاجزًا دون ممارستهم أنشطتهم في شكل طبيعي”. ولفت إلى أن” الأطراف الإصطناعية التي سيتم تأمينها تتمتع بجودة عالية نظرًا لسهولة استعمالها فضلا عن كلفتها المنخفضة”.

وإذ لفت إلى أن” المرحلة المقبلة من المشروع ستغطي 300 مريض في مستشفى الحريري في بيروت”، أبدى “حرص وزارة الصحة العامة على مراحل أخرى لاحقة في مناطق أخرى كي تعمّ الفائدة الجميع”.

وأعلن وزير الصحة العامة عن “بدء تجميع المرضى الذين سيستفيدون من المشروع”، مضيفًا أن أي “مريض يستطيع أن يقدم ملفه إلى وزارة الصحة العامة، فإذا لم يكن من بين المستفيدين من المرحلة الأولى، يبقى ملفه موجودًا لمراحل لاحقة”.

وختم قائلا: “إن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان تكشف عن أصدقائه الذي يقفون إلى جانب مرضاه” ،متوجها بالشكر لدولة الهند وحكومتها وسعادة السفير شخصيًا الذي كان له دور أساسي في تنفيذ المشروع.

ثم شكر سفير الهند لـ”الوزير الأبيض تعاونه في هذا المشروع الإنساني”، لافتًا إلى أن سفارة بلاده ستنظم “مخيم جايبور فوت Jaipur foot camp في بيروت، الذي سيوفر 300 طرف صناعي تسمى قدم جايبور وسيتم تركيبها للمستفيدين بشكل مجاني تماما”.

وأوضح أن ” Jaipur foot هو طرف اصطناعي مشهور عالميًا تم تطويره وتركيبه من قبل منظمة غير حكومية ومنظمة خيرية في الهند هي: Shree Bhagavan Maharvir Viklang Sahayta Samiti”.

وتابع :” أن Jaipur Foot تصميم ثوري ومتعدد الاستخدامات Rapid Fit Limb ومعروف بمتانته ووظائفه، لأنه قريب جدًا من الناحية الجمالية والوظيفية من الطرف البشري ويسمح بالجلوس والوقوف والمشي والجري والقرفصاء والتسلق والسباحة وحتى أداء الصلاة”.

وأعلن أن “نائب وزير الخارجية الهندية الدكتور أوصاف سعيد طرح فكرة تنظيم هذا المخيم خلال زيارته للبنان في أكتوبر من هذا العام، وستموّله وزارة الشؤون الخارجية الهندية، علمًا بأن هذا المخيم سينظم للمرة الثانية في لبنان، بعدما تم تنظيم Jaipur foot camp في عام 2008 في جنوب لبنان من قبل الكتيبة الهندية في اليونيفيل”.

وتابع: “ان تنظيم المخيم سيستمر لمدة 3 أسابيع في يناير – فبراير من عام 2023. وسيتم إبلاغ المواعيد الدقيقة للمخيم لوسائل الإعلام في وقت قريب جدًا.

وسيكون المخيم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت لكونه المستشفى الحكومي الأبرز في بيروت، وموقعه مركزي ويمكن بلوغه بسهولة”.

ودعا السفير الهندي “كل من يحتاج إلى هذه القدم في جميع أنحاء لبنان إلى التواصل مع السفارة والإستفادة من المبادرة المتاحة”، مؤكدًا أنها “جزء من دعم الهند المستمر للبلد الصديق لبنان وشعبه”.

وردًا على أسئلة الصحافيين أمل الوزير الأبيض “الاتفاق على مشاريع مستقبلية إضافية مع الهند، ولا سيما في مجال الدواء والمستلزمات واللقاحات حيث تعتبر الهند من المصادر العالمية الكبرى لهذه المنتجات التي تتميز بجودة عالية وكلفة معقولة”، ولفت إلى “بذل جهود لزيادة التبادل في هذا المجال” ولفت إلى أن “اللقاح المستخدم في حملة التطعيم ضد الكوليرا، يتم تصنيعه في الهند”.

وقال ردا على سؤال أنه “سيعلن عن تفاصيل المرحلة الثانية من حملة اللقاح يوم الجمعة المقبل، وستتضمن نشر 900000 جرعة في المناطق المستهدفة”.

بدوره أعلن السفير الهندي” إهتمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية الهندية بالتعاون مع لبنان”، داعيًا “المستوردين إلى الإستفادة من هذا الأمر”، وواعدًا ب”مشاريع أخرى للأطراف الإصطناعية في مناطق أخرى لإفادة عدد أكبر من الناس في المستقبل”.