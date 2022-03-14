وزير الصناعة: الأمور تتسارع نحو شراكة اقتصادية مع العراق

كشف وزير الصناعة “جورج بوشكيان” أن السياسة التي طرحها لبنان في كل الاجتماعات مع الجانب العراقي هي السياسة التكاملية في كل القطاعات والوزارات وإيجاد خطة إستراتيجية طويلة الأمد في العلاقة بين البلدين، وسيكون للوفد العراقي اجتماعات متتالية مع الوزارات المعنية والمصرف المركزي والهيئات المختصة.

كلام بوشكيان جاء بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وفد من رئاسة الحكومة العراقية للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في المجال الصناعي، وذلك في حضور وزراء المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.

في السياق، أكد وزير الصناعة أن الأمور تتسارع بين لبنان والعراق على صعيد الخطوات الاقتصادية والشراكة الإقتصادية، لافتًا الى البحث في النظرة المستقبلية لكل تبادل إقتصادي في ما يخص الزراعة، الصناعة، التعليم، الصحة، وكل الخبرات التي لدى لبنان ولدى العراق ضمن سياسة تكاملية، عبر ايجاد منطقة اقتصادية مشتركة بيننا وبين العراق.

وردا على سؤال عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين لبنان والعراق وهل سيكون لطرابلس ومرفئها حيز كبير منها، أجاب: “هذا الموضوع طرحه دولة الرئيس انطلاقا من التاريخ الطويل من العلاقة بين لبنان والعراق، فمرفأ طرابلس كان يسمى مرفأ العراق، وهناك مصفاة النفط العراقية. كما طرح دولة الرئيس فكرة المنطقة الاقتصادية المشتركة ضمن اطار معين، ونحن نحاول، كما الجانب العراقي،أن نفعل التعاون ونطبق الاتفاقات، وإن زيارة الوفد العراقي اليوم تندرج في هذا السياق”.

أمّا عن آلية الدفع الى العراق، فأوضح بوشكيان أن الدفع للجانب العراقي سيكون في مقابل خدمات وسلع وأمور كثيرةـ لافتا الى طرح وزير المال مسألة التدريب عبر شركة طيران الشرق الاوسط. و”ان هناك مجالات واسعة للتعاون بيننا وبين الدولة العراقية، والعراق هو دولة شقيقة بكل معنى الكلمة”.