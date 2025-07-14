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وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن

14 - يوليو - 2025
وزير الصناعة جو عيسى الخوري

وزير الصناعة جو عيسى الخوري

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أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في اجتماعه مع سفير المغرب محمد أكرين “عمق العلاقات بين لبنان والمملكة المغربية، وتفعيل العمل المشترك لتطويرها على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والصناعية”.

ونقل أكرين دعوة من وزير الصناعة المغربي رياض مزور إلى الوزير عيسى الخوري لـ”زيارة المغرب على رأس وفد من الصناعيين من أجل تقوية التبادل التجاري بين البلدين”.

ثم اجتمع الوزير عيسى الخوري مع سفير الأردن وليد الحديدي، وبحثا في “أهمية إقامة مشاريع استثمارية صناعية تكاملية بين رجال أعمال من كلا البلدين، التي تلبي حاجة أسواق المنطقة”.

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