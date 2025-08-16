السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
وزير الصناعة: الصين شريك أساسي للبنان ونتطلع إلى مشاريع مشتركة

منذ ساعة واحدة
وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه مع السفير الصيني تشن تشواندونغ

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه، السفير الصيني تشن تشواندونغ، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية الموارد الطبيعية، ودعم القطاع الزراعي اللبناني.

تركّز اللقاء على التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني لحراس الغابات، وتأمين معدات متطورة لرصد الحرائق والتدخل السريع، بما في ذلك إمكانية تزويد الوزارة بطائرات مسيّرة (درون) مخصّصة لعمليات الرش والمراقبة، والتي يمكن استخدامها أيضًا في مكافحة مرض الصنوبر الذي يهدد هذا المورد الحرج الهام.

كما تناول البحث التكيّف مع تحديات التغيّر المناخي، واعتماد الزراعات الذكية والمستدامة التي تسهم في ترشيد استخدام الموارد وتحسين الإنتاجية. وشدد الجانبان على أهمية بناء قدرات المزارعين اللبنانيين عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأكد هاني خلال اللقاء أن “الصين شريك أساسي للبنان في مجالات التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة، والوزارة تتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية”.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات الزراعية والبيئية.

