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وزير الصناعة جورج بوشكيان: الأولوية للأمن الغذائي وللصناعات الغذائية

22 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 10:30 صباحًا
وزير الصناعة جورج بوشيكيان

وزير الصناعة جورج بوشيكيان

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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حديث إذاعي، أن الأمن الغذائي والصناعات الغذائية تشكل أولوية بالنسبة إليه، لافتا الى أن “دعم المصانع وتنشيطها يحصلان من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها ودرس الأمور بطريقة علمية لمعرفة كيفية المساعدة من أجل الخروج من الازمة”.

وأشار الى أن شكاوى كثيرة حول الكهرباء والمحروقات تصله، مشددا على أن “تأمين الطاقة الكهربائية ضروري للصناعيين”. وشدد على أن “الوزارة تمد يدها الى كل الدول وستجري اتصالات مع عدد من البلدان لإيجاد أسواق جديدة للتصدير إليها من لبنان”.

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