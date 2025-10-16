وزير الصناعة جو عيسى الخوري: الصناعة اللبنانية قوية وتستحق الحماية والدعم

بدأ وزير الصناعة جو عيسى الخوري جولته على عدد من مصانع كسروان تلبية لدعوة النائب نعمة افرام وتجمع صناعيي كسروان، بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس بلدية جونيه فيصل افرام، مؤكدًا أن ما يُشاع من تشهير وافتراء بحق الصناعة اللبنانية، “تجنّ واضح يؤذي القطاع الإنتاجي الأول في لبنان، والذي استطاع المنافسة في أكثر الأسواق تطلباً”.

وتطرق الخوري إلى مسألة مياه تنورين، واصفاً إياها بـ”زوبعة في زجاجة”، مشيراً إلى نتائج تحاليل معهد البحوث الصناعية التي أكدت سلامة المياه وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة العامة، مضيفاً أنه كان على تواصل مع وزير الصحة لمعالجة الملف بطريقة تحمي صحة المواطن ولا تضر بالمؤسسات الاقتصادية.

من جهته، رحّب النائب نعمة افرام بالوزير في باحة مصنع سانيتا، مشدداً على أن هذه الجولات “برهان على أن الصناعة اللبنانية ممتازة وقابلة للانتشار عالمياً”، وذكّر بشعار “صناعتك هويتك، اشتري لبناني”، مؤكداً أن الصناعة اللبنانية قوية ومتحدة رغم كل التحديات.

وأشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفاً إياه بـ”هذا الشبل من ذاك الأسد”، في إشارة إلى والده الراحل الوزير والنائب جورج افرام، وقال: “آل أفرام بيت وطني وصناعي عريق رفعوا اسم لبنان عبر صناعة مميزة داخلياً وخارجياً”.

وأكد الخوري أن القطاع الصناعي أكبر رب عمل في لبنان ويساهم بـ9 مليارات دولار بالناتج المحلي، داعياً إلى محاسبة من يخطئ عن قصد لحماية الصناعة الوطنية، ومشدداً على ضرورة تحصين المؤسسات وتطويرها لمواكبة المعايير العالمية.

واختتمت الجولة بجولة في المصنع وأقسامه الإنتاجية والتشغيلية والإدارية، برفقة الوزير والنائب والمسؤولين الحاضرين، لتفقّد سير العمل عن كثب.