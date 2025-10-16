الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصناعة جو عيسى الخوري: الصناعة اللبنانية قوية وتستحق الحماية والدعم

منذ 36 دقيقة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري

وزير الصناعة جو عيسى الخوري

A A A
طباعة المقال

بدأ وزير الصناعة جو عيسى الخوري جولته على عدد من مصانع كسروان تلبية لدعوة النائب نعمة افرام وتجمع صناعيي كسروان، بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس بلدية جونيه فيصل افرام، مؤكدًا أن ما يُشاع من تشهير وافتراء بحق الصناعة اللبنانية، “تجنّ واضح يؤذي القطاع الإنتاجي الأول في لبنان، والذي استطاع المنافسة في أكثر الأسواق تطلباً”.

وتطرق الخوري إلى مسألة مياه تنورين، واصفاً إياها بـ”زوبعة في زجاجة”، مشيراً إلى نتائج تحاليل معهد البحوث الصناعية التي أكدت سلامة المياه وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة العامة، مضيفاً أنه كان على تواصل مع وزير الصحة لمعالجة الملف بطريقة تحمي صحة المواطن ولا تضر بالمؤسسات الاقتصادية.

من جهته، رحّب النائب نعمة افرام بالوزير في باحة مصنع سانيتا، مشدداً على أن هذه الجولات “برهان على أن الصناعة اللبنانية ممتازة وقابلة للانتشار عالمياً”، وذكّر بشعار “صناعتك هويتك، اشتري لبناني”، مؤكداً أن الصناعة اللبنانية قوية ومتحدة رغم كل التحديات.

وأشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفاً إياه بـ”هذا الشبل من ذاك الأسد”، في إشارة إلى والده الراحل الوزير والنائب جورج افرام، وقال: “آل أفرام بيت وطني وصناعي عريق رفعوا اسم لبنان عبر صناعة مميزة داخلياً وخارجياً”.

وأكد الخوري أن القطاع الصناعي أكبر رب عمل في لبنان ويساهم بـ9 مليارات دولار بالناتج المحلي، داعياً إلى محاسبة من يخطئ عن قصد لحماية الصناعة الوطنية، ومشدداً على ضرورة تحصين المؤسسات وتطويرها لمواكبة المعايير العالمية.

واختتمت الجولة بجولة في المصنع وأقسامه الإنتاجية والتشغيلية والإدارية، برفقة الوزير والنائب والمسؤولين الحاضرين، لتفقّد سير العمل عن كثب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير العمل محمد حيدر
لبنان ينضم رسمياً إلى "مركز العمل الإسلامي" خلال مؤتمر وزراء العمل في قطر
النائب ايهاب مطر
مطر: قرار تسجيل التلامذة السوريين إنساني ومسؤول.. والعنصرية ليست حلاً
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
الرئيس سلام من صيدا: لا أمن بلا دولة.. ونعمل لإعادة الإعمار ودعم المؤسسات الأمنية

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة