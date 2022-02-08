وزير الصناعة: رفع الحماية الجمركية عن قطاع الدواجن لا أساس له من الصحة

طمأن وزير الصناعة جورج بوشكيان وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن، إلى أن “ما أثير حول رفع الحماية الجمركية عن منتجات قطاع الدواجن أمر لا أساس له من الصحة”، مشددا على أن “مشروع الموازنة باقتراح منه ومدعوما من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، لحظ حماية القطاع الصناعي بفرض الرسوم الجمركية على المستوردات التي يصنع مثيل لها في لبنان، وإلغائها عن الآلات والمعدات الصناعية لزوم التصنيع وتوسعة خطوط الانتاج وانشاء خطوط جديدة”.

وسأل أعضاء الوفد عن سبب الحديث عن هذا الموضوع بطريقة “زوبعة في فنجان”، مشددا على أن “وزارة الصناعة لا يمكن أن تقف إلا إلى جانب الصناعي وتحميه وتدعمه شرط أن يكون وضعه قانونيا وحائزا على الترخيص الصناعي، ويعمل وينتج وفق المعايير والمواصفات والشروط المحددة في متن الترخيص ووفق قوانين السلامة والصحة والبيئة”.

وأكد أنه “لا يمكنه الدفاع عن وضع شاذ تمثله المؤسسات التي تعمل بطريقة غير شرعية، ويتغاضى أصحابها عن التعريف بهويتها ومكان عملها وبالتالي تشوه سمعة الصناعة الوطنية وتنافسها وتسوق منتجات غير ملتزمة بالمقاييس المعتمدة، فيكون ضررها اقتصاديا وصحيا واجتماعيا”، مشيرا الى أنه “ماض في حملة إقفال المصانع غير المرخصة”، طالبا من أعضاء الوفد تزويده بالداتا والمعلومات عن قطاع الدواجن، مشددا على “وجوب تأمين المصانع حاجة السوق المحلي وعدم الاحتكار ومنع التهريب”.