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وزير الصناعة رفع دعم مشروع “برنامج ليرة” حتى 15 مليون لدعم المشاريع العلمية

منذ 55 دقيقة
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله

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عقد لقاء لعمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة والدكتوراه، بدعوة من وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، بهدف تفعيل التعاون ومناقشة الآلية الجديدة التي ستعتمد في دعم المشاريع من حيث الاختصاص والكلفة والدعم المادي.

وأكد حب الله أمام عمداء الكليات “ضرورة تنظيم المنتدى الخامس عشر الخاص “ببرنامج ليرة” في شهر كانون الأول من هذا العام بعد تأجيله العام الماضي، حتى لا يتوقف لمدة عامين متتاليين، الأمر الذي يؤثر سلبا على استمرار وانتاجية المشروع”.

وتقرر، نظرا للأوضاع المالية الصعبة في البلاد، تقديم الدعم عن طريق اعتماد المشاريع التي تتحلى بالتميز والابداع بدلا من توزيع الدعم حصصا على الجامعات الأعضاء.

وقرر وزير الصناعة رفع قيمة الدعم هذا العام الى حدود 15 مليون ليرة لبنانية. وتم التباحث في آليات اعداد المشاريع والأبحاث التطبيقية التي تحتاجها الصناعة والتي تنفذ بالاعتماد على الخبرات العلمية المحلية من خلال الجامعات الأعضاء في برنامج ليرة، وهي ثلاثة عشرة جامعة من كبرى جامعات لبنان، وهذه الأبحاث تعنى بالعلوم التطبيقية أي كليات الهندسة والعلوم والدكتوراه.

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