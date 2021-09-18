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وزير الصناعة عرض أوضاع القطاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع

18 - سبتمبر - 2021
وزير الصناعة جورج بوشيكيان

وزير الصناعة جورج بوشيكيان

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عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان أوضاع القطاع الصناعي في البقاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل ووفد من التجمع في دارته في كساره، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وبعد التهنئة، قدم أبو فيصل مذكرة بالمطالب، معرباً عن ثقته بالوزير الجديد “المعروف عن كفاءته ومثابرته وتصميمه على النجاح واندفاعه للخدمة العامة”.

وأكد الوزير بوشكيان “ضرورة إعطاء الصناعة الأولوية وإنماء المناطق كافة، ولا سيما البقاع”.

إلى ذلك، التقى الوزير وفد اتحاد بلديات البقاع الأوسط برئاسة رئيس بلدية بوارج محمد البسط. وضم الوفد رؤساء بلديات قب الياس وعنجر ومجدل عنجر ومكسي وبر الياس.

كذلك التقى بوشكيان مطران زحلة والبقاع للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، كما استقبل رئيس مجموعة ياسين الاستثمارية الحاج عبد الرحمن ياسين.

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