وزير الصناعة: قدرة اللبناني والصناعي تحديداً على الإبداع لا حدود لها

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في مصنع إيليغانس ستار للبسكويت والشوكولا في نهر ابراهيم. واستقبله صاحبه المدير العام جورج جاك قليونجي. واستمع الى شروح عن خطوط الانتاج والتعبئة والتغليف والتوضيب والنقل والتوزيع والتصدير. وهنّأ الادارة والعاملين على العمل الجيد والتزامهم بالمواصفات والجودة، وحرصهم على حيازة شهادة ايزو ٢٢٠٠٠، الأمر الذي طوّر قدراتهم التنافسية، وأصبحت وجهاتهم التصديرية الى كل من الاردن ، البحرين ، ألمانيا ، بلجيكا ، كندا ، كينيا وغانا. ويخططون للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى وجودهم في السوق المحلي.

وعبّر بوشكيان عن فخره واعتزازه بقصص النجاح هذه التي حققها ويحققها شباب طموحون في قطاع الإنتاج والصناعة الوطنية، ورفع اسمها وعلاماتها التجارية في أماكن البيع في العالم بفضل جهودهم ومثابرتهم، بعدما تمكنّوا من جعل الانتاج مطابقاً للشروط والمعايير الأوروبية والأميركية والعربية المتعلقة بالنظافة والصحة والسلامة العامة والبيئة.

وقال: قدرة اللبناني والصناعي تحديداً على الإبداع لا حدود لها. هو متمسّك بأرضه والبقاء في وطنه. لا ولن يستسلم أمام الصعاب والمشقّات. وأؤكد عل وقوف وزارة الصناعة إلى جانب الصناعيين، خصوصاً الذين يواجهون مصاعب أكثر من غيرهم. وتضع الوزارة إمكانات العاملين فيها لمساعدتهم في الإرشاد والتوجيه. كما تصبّ القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة تباعاّ بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الصناعيين.