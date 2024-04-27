السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصناعة: لا تهاون مع اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير شرعية

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان جولاته التفقدية على المصانع، وكانت محطته اليوم بقاعية بامتياز، حيث أثنى على الالتزام الصناعي بالشروط البيئية والصحية وبالمواصفات والمعايير.

وقال: “ان تعهد الصناعيين بتوظيف اليد العاملة اللبنانية واضح، والاستعانة بالحد الأدنى بالعامل الأجنبي وعند الحاجة القصوى، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية. ويظهر للعيان مدى فرحة الصناعي والعامل معاً كونهما يشكّلان عائلة واحدة. وتفرحني شجاعة ابن البقاع وحماسه على الاستثمار في القطاع الانتاجي. وهذا الأمر ينبع من رؤية مستقبلية واضحة، تقوم على الرهان على دور الصناعة في تنمية الموارد والاقتصاد. لطالما اللبناني كان مبادراً ومبدعاً، وتتجلى هذه الصورة في المصانع التي زرتها اليوم. فهي تتكامل بين الصناعة والزراعة وأدوية زراعية والبناء، والأعمار.”

وأضاف: “مدعاة فخر بالصناعة الوطنية كونها تقوم بدور محوري وأساسي في نهضة الاقتصاد. الصناعة تؤمن فرص العمل, وتنتج للاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج. وباتت صناعتنا معروفة في دول كثيرة، وتنافس في دول كثيرة. اللبناني لا ييأس. هو صامد في أرضه، وثبات الصناعي في معمله فعل ايمان بحد ذاته. لقد تنوّعت المصانع والصناعات اللبنانية لتشمل اكثر من ٢٥ قطاعاً. وهي تتكامل مع العناصر البنيوية والاقتصادية الأخرى. ونحن اليوم نهنئ القيّمين على هذه المصانع التي تنتج سلعاً غذائية ومواد ضرورية للإنتاج الزراعي ومواد البناء والاعمار”.

وفي المناسبة، أعلن أننا لن نتهاون إزاء المصانع غير المرخصة وإزاء اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير شرعية.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم أمريكا والسعودية
    وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية يوم الاثنين
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات والصواريخ الموجهة على مقر عسكري إسرائيلي
    وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
    الوزير شرف الدين: أقترح "فتح المنافذ البحرية على مصراعيها" لحمل النازحين السوريين لأوروبا

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    ايتمار بن غفير
    صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
    هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور!