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وزير الصناعة: لبنان يتطلّع إلى شراكة حقيقية مع أوروبا

منذ ساعة واحدة
وزير الصتاعة جز عيسى الخوري يستقبل سفير بلجيكا آرنوت باولز

وزير الصتاعة جز عيسى الخوري يستقبل سفير بلجيكا آرنوت باولز

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أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن “لبنان يتطلع إلى شراكة حقيقية وفعلية وفاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي، تفتح المجالات أمام التعاون والتبادل التجاري مع التركيز على دعم الصادرات اللبنانية”.

والتقى عيسى الخوري، على التوالي، سفيري السويد جيسيكا سفاردستروم وبلجيكا آرنوت باولز، وناقش مع كل منهما “ضرورة الدفع بالعلاقات اللبنانية مع أوروبا، التي تربطنا مها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية تاريخية”.

ودعا “السفيرين السويدي والبلجيكي إلى نقل واقع لبنان الاقتصادي الصعب، والذي يمكن تخطيه، بدعم الصناعة عبر فتح أسواق أوروبا أمام المنتجات اللبنانية، التي اصبحت تتمتع بالمواصفات والمعايير الأوروبية”.

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