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وزير الصناعة: معظم المناطق في سوريا آمنة والنزوح الحالي اقتصادي

منذ 50 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على أن “ملف النّزوح وطني سيادي واستراتيجي، لا يمكن حلّه الا عبر التوافق، إذ إن النزوح بات يشكل خطرا على الكيان اللبناني”، آملا في أن “تلقى وحدة الصف اللبنانية في هذا السياق استجابة من الدول الغربية”.

وشرح بوشكيان في حديث الى “صوت كل لبنان” أن “الحكومة على مستوى وزاراتها اتخذت سلسلة إجراءات في ما يتعلق بالعمالة السورية”، موضحا أن “وزارة الصناعة وضعت جملة إجراءات لمنع توسّع رقعة العمالة السورية، وهذا الأمر انعكس انخفاضا في أعداد العمال السوريين، لا سيما في القطاع الصناعي”.

ورأى ان “سبب النزوح الحقيقي انتفى بعد أن بات معظم المناطق في سوريا آمنة والنزوح الحالي اقتصادي”.

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