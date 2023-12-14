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وزير الصناعة من مراكش: لفتح الأسواق وزيادة التبادل بين البلدان العربية

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2023 12:32 مساءً
بوشكيان التقى مجموعة من اللبنانيين في مدينة مراكش

بوشكيان التقى مجموعة من اللبنانيين في مدينة مراكش

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تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان زيارته إلى المغرب، حيث شارك في القمة العربية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: “من الصمود إلى الازدهار”، التي نظّمتها منظمة الإسكوا.

بوشكيان التقى مجموعة من اللبنانيين في مدينة مراكش، وحاورهم، وتمنّى لهم التوفيق في أعمالهم ودراستهم. وأكّد لهم أن “لبنان يمرّ بمرحلة صعبة في هذه الظروف الدقيقة، وعلى الرغم من ذلك، يتمسّك اللبنانيون بوطنهم، ويصرّون على مواجهة الصعوبات والتحدّيات، كمل تعمل الحكومة برئيسها وأعضائها من أجل تخفيف الأعباء وتجاوزها، بالتواصل مع المجتمع الدولي المتضامن مع القضية اللبنانية”.

كما جال بوشكيان في المعرض المرافق للقمة، وهنّأ المغرب والإسكوا على حسن التنظيم، داعيًا إلى “التعاون والتنسيق وفتح الأسواق لزيادة التبادل والتجارة بين البلدان العربية”.

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