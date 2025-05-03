وزير الصناعة يفتح باب العروض لمشروع مكننة شامل

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن فتح باب استقبال طلبات تقديم العروض لمشروع مكننة وزارة الصناعة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في خطوة وُصفت بأنها بداية مرحلة إصلاحية تُعزز الشفافية وتحفّز الاستثمار في القطاع الصناعي اللبناني.

وأوضح الوزير الخوري أن هذا المشروع يشكّل الخطوة الأولى نحو مكافحة الفساد الإداري داخل الوزارة، مشدداً على أنّ “هدفنا هو تسهيل معاملات الصناعيين، وتحسين إنتاجية العمل الإداري، وتحديث البنية التقنية من خلال رقمنة الملفات والمراسلات”، في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات العامة المقدّمة إلى الصناعيين والمستثمرين.