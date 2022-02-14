وزير الطاقة الأردني يكشف موعد تصدير الكهرباء الى لبنان

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل.‏

وأفاد الخرابشة في تصريحات لقناة “العربية” بأن الأردن ستقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا.

وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن الأردن ولبنان وسوريا توقع “اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية”.

و”ينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغا وات خلال باقي الأوقات”، بحسب تصريحات وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة.

وأكد الخرابشة أن “سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.

وستساعد الصفقة لبنان في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏

من ناحيته، شدد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لوكالة “فرانس برس” أن “صفقة توريد الأردن الكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص” من الكهرباء التي تنتجها “مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة”.