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وزير الطاقة الاسرائيلي يُهدد اللبنانيين: ستبقون بلا كهرباء لعدة أشهر في هذه الحالة!

منذ 46 دقيقة
إيلي كوهين

إيلي كوهين

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هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اللبنانيين حزب الله في حال اندلاع أي حرب شاملة قائلاً “إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان”.

تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت خلال تأكيده أن احتمال انقطاع الكهرباء في البلاد لفترة طويلة مستبعد، وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء في إسرائيل جراء المواجهات الجارية شمالاً مع “حزب الله” ، واستمرار الحرب في قطاع غزة بشهرها التاسع.

وأكد في الوقت عينه بيان مصور نشر على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس أن الوزارة مستعدة لكافة السيناريوهات.

كما أضاف أن الوزارة “أنفقت المليارات لضمان إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع الإسرائيليين”.

كذلك، شدد على أن بلاده تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر، سواء الغاز، أو احتياطيات الوقود والفحم أيضا، فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأكد أن “مصادر الطاقة منتشرة في أماكن سرية ومحمية”.

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