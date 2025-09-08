الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
وزير الطاقة: الشمس طالعة والناس قاشعة

منذ دقيقتان
وزير الطاقة والمياه جو الصدي

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة أكس : بعدما أمضى التيار الوطني الحر ١٥ عاماً على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعاً فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي لم يحصد اللبنانيون سوى “ما خلونا” ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد.

وها هو رئيسه يتوسل البارحة إفتعال سجالات ورمي الحرام علينا بحثاً عن بطولات وهمية عشية الانتخابات النيابية، علّها تنسي اللبنانيين أداءهم.

لن نُستدرج الى ذلك، ف “الشمس طالعة والناس قاشعة”.

