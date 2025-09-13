السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة: تحية الى الجيش الذي أوقف الباخرة بعد محاولة فرارها

منذ 18 ثانية
وزير الطاقة والمياه جو الصدي

وزير الطاقة والمياه جو الصدي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

“تحية الى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة HAWK lll واستطاع توقيفها واعادها الى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الاقليمية اللبنانية كونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استنادا الى اشارة النائب العام التمييزي.

ان وزارة الطاقة والمياه ما زالت تنتظر اي اشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط.

مع التذكير ان تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة ان لا منع من ذلك حين اتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحامي إيلي محفوض
    ايلي محفوض: بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ
    محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
    "الحزب" تحت "الضغط"!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!

    الأكثر قراءة

    الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
    خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!