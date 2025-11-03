الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء

أعمدة كهرباء

أكّد وزير الطاقة جو الصدي، إنّ “القدرة الإنتاجية لكهرباء لبنان تغطي ثلث الطلب فقط”.

وأضاف الصدي لـ”الشرق”: “نعمل على مشروع غازي لتغطية نقص الكهرباء”، وأعلن أنّ “الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميًّا في الشتاء”.

وتابع الصدي: “وقّعنا مع مصر مذكرة تفاهم لتزويدنا بالكهرباء، وننسّق مع القاهرة لتزويدنا بالغاز عبر الخط العربيّ”.

وقال: “سأعقد إجتماعا في 10 تشرين الثاني مع نظرائي في سوريا والأردن، وندرس مشاريع ربط كهربائيّ مع سوريا ومصر والأردن”.

وأشار الصدي إلى أنّ “قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائيّ وسندرس تفاصيله”.

وأضاف: “لا نعدّ بموعد محدد لإنهاء أزمة الكهرباء، لكن نعدّ ببذل جهدنا لمعالجتها”.

وكشف أنّ “الدين المتراكم لصالح العراق يبلغ نحو 1.2 مليون دولار”.

