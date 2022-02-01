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وزير الطاقة قبل استقالة المدير العام لمؤسسة مياه البقاع

1 - فبراير - 2022
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

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قبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، استقالة رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس رزق جرجس رزق، بعدما أرسلها إليه، لأنه لم يتم عرضها على مجلس الوزراء لبتها بعد شهرين من تقديمها.

واعتبر الوزير فياض استقالة رزق مقبولة حكما وطلب منه تسليم مفاتيح مكتبه ومحتوياته، والتوقف عن ممارسة مسؤولياته بدءا من صباح اليوم. جاء ذلك بناء على المواد 63 من المرسوم الرقم 14875/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع) و11 و13 من المرسوم الرقم 14598/2005 (النظام الداخلي لمؤسسة مياه البقاع).

وكان المهندس رزق عين رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع بموجب المرسوم 2573 تاريخ 22 أذار 2018 لمدة ثلاث سنوات. وعندما انتهت مدة تعيينه طلب إعفاءه من هذه المسؤولية، لكن وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر تمنى عليه الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة.

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