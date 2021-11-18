وزير الطاقة: لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

في افتتاح الدورة الثالثة عشَر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي يترأّسُها لبنان، ثمَّنَ وزيرُ الطاقة والمياه وليد فياض من مقرّ الامانة العامة لجامعة الدول العربية، عملَ اللجنةِ المكلَّفة بتعديلِ استراتيجيةِ الأمنِ المائي في المنطقة العربية، لمجابهةِ التحديات الكبرى ومتطلّبات التنمية المستدامة، والدورَ الأساسي الذي لَعِبَتْه وزاراتُ الموارد المائية في الدُول العربية.

ودعا فياض دولَ المنطقة الى مواجهة التحديات التي تعيشُها لحلّ مشكلة المياه وتحقيقِ أمْنِها المائي، مشيرًا الى ان الضّغطَ الشديدَ الذي يتَعَرَّضُ له قطاعُ المياه في لبنان ، من جرّاء مشكلةِ النزوح السوري والأزمةِ الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد ناهيك عن الأطماع التاريخية للعدو الاسرائيلي في المياه اللبنانية ، جَعَلَ من تنفيذ الاستراتيجيةِ الوطنية للمياه واعادةِ جَدْوَلة أولويّاتها، من الضروريات القصوى.

لذلك، عملت الوزارةُ على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تماشيًاً مع هذه المتغيّرات وسوف تَعْرُضُها قريبًاً على مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها.