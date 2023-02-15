الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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وزير الطاقة: لن نُسعّر البنزين بالدولار.. ولن نخالف القانون

منذ 5 دقائق
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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ردًا على تحذير أصحاب المحطات بالتوجه إلى الإقفال في حال لم يسعّر البنزين بالدولار، أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض للـLBCI  أن الوزارة تعمل على منصة لإصدار أكثر من جدولين في اليوم، تماشيًا مع تقلب سعر الصرف، ولكن لن نتوجه إلى تسعير البنزين بالدولار، ولن نخالف القانون.

وأوضح فياض أنه بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية.

فيما كانت كشفت الـMTV  أن هناك اجتماعًا لأصحاب محطات الوقود عند الساعة الواحدة ظهرًا للمطالبة رسميًا بالتسعير بالدولار أو الإقفال.

 

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