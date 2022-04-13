وزير الطاقة يتوجّه الى القاهرة للبحث في استيراد الغاز المصري

يتوجّه وزير الطاقة والمياه “وليد فياض”، مساء اليوم، الى القاهرة على رأس وفد لإجراء محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، تتناول مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.

وكان فياض أشار في وقت سابق الى أن “المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الكهرباء ستبدأ قريبا جدا”، كاشفا عن “تلقي آخر مسودة عن العقود في ما يخص الغاز المصري”.

كما أوضح أنّ “الحصول على التمويل من البنك الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات الاميركية من تداعيات قانون قيصر”.

ومن المتوقّع أن يعقد فياض سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين.