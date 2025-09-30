وزير الطاقة يعرض خطط إصلاح قطاع الكهرباء أمام وفدي البنك الأوروبي والبنك الدولي

التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في مكتبه، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضمّ مديرة البنى التحتية والطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية في البنك غرتشن بيري، رئيس مكتب بيروت اليسندرو فيتاديني، إلى جانب أحمد مرتضى وفراس مرعي وأسعد الترك.

وأطلع الصدي الوفد على الخطط الإصلاحية والخطوات التي بدأ العمل بها، عارضاً دور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها.

كما بحث الوزير موضوع إصلاح القطاع مع وفد من البنك الدولي، إضافة إلى شروط تفعيل قرض الـ250 مليون دولار.