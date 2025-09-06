السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
وزير العدل: لا عودة للوراء.. وأي عرقلة تشكل تهديداً للبنان

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 10:26 صباحًا
وزير العدل عادل نصار

كتب وزير العدل عادل نصّار عبر حسابه على “أكس”: “عرض قائد الجيش الخطة لمتابعة عملية حصر السلاح بيد الدولة في خطوة نثمنها عاليًا، وسيقدم الجيش اللبناني للحكومة تقارير شهرية حول تنفيذ خطته. مسار بناء الدولة يتسارع، وثقتنا بالجيش الوطني كاملة. لا عودة للوراء، وأي عرقلة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تشكل تهديدا للبنان وللبنانيين”.

